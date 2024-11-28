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Ekonomi

Ekonomik güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 0,9 azaldı

Ekonomik güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 0,9 azalarak 97,1 oldu.

Erhan Cihan Ünal  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Ekonomik güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 0,9 azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde 98 olan endeks, kasımda yüzde 0,9 azalarak 97,1'e geriledi.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 1 düşüşle 79,8 olarak belirlendi.

Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi ise yüzde 1,2 yükselişle 103,4 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,9 azalarak 111'e düştü. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artışla 111,7 , inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 yükselerek 87,8 değerini aldı.

2023-2024 döneminde aylar itibarıyla ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20232024
Ocak99,599,4
Şubat99,199
Mart98,9100
Nisan102,499
Mayıs103,898,2
Haziran101,395,8
Temmuz99,494,4
Ağustos94,293,1
Eylül95,595
Ekim96,698
Kasım95,397,1
Aralık96,4
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