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Ekonomi

Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen marka Fiat olurken, bunu sırasıyla Ford ve Renault izledi.

Abdulselam Durdak   | 04.11.2021
Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

İstanbul

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ekim ayında 2020 yılı ekim ayına kıyasla yüzde 40,1 azalarak 56 bin 746 oldu.

2021 yılı ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,9 azalarak 40 bin 512 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 11,7 azalışla 16 bin 234 seviyesinde belirlendi.

Toplam satışlarda Fiat lider

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 12 bin 255 adetle ilk sırayı aldı.

Fiat'ı 6 bin 643 satışla Ford ve 5 bin191 satışla da Renault takip etti.

Peugeot 4 bin 707 satışla dördüncü ve Volkswagen de 4 bin 439 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında ilk 5

Ekimde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 6 bin 865 ile Fiat oldu. Fiat'ı 4 bin 761'le Renault ve 3 bin 686 ile de Volkswagen izledi.

Peugeot 3 bin 508 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Hyundai de 3 bin 426 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 5 bin 390 satışla Fiat, listenin ilk sırasında yer aldı. Fiat'ı, 5 bin 49 satışla Ford ve 1.199 satışla Peugeot izledi.

Opel 1.071 satışla dördüncü ve Citroen de 825 satışla beşinci oldu.

Yılın ilk 10 ayında en çok satılan 5 marka

Bu arada, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ocak-Ekim 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 büyüyerek 614 bin 891 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 2,2 artarak 475 bin 312 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 13,2 artışla 139 bin 579'a ulaştı

Bu dönemde Fiat, 101 bin 336 satışla ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 62 bin 428 satışla Renault ve 61 bin 306 satışla da Volkswagen takip etti.

Ford 56 bin150 satışla dördüncü, Toyota da 41 bin 297 satışla beşinci sırada yer aldı.

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