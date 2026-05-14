Ege'nin nisan ihracatı 3 milyar 908 milyon dolara yükseldi

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 3 milyar 440 milyon dolar olan nisan ayı ihracatı bu yıl aynı dönemde yüzde 13,6 arttı.

Bölgenin ocak-nisan dönemindeki ihracatı ise yüzde 1,7'lik azalışla 13 milyar 882 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında 2 milyar 40 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren İzmir, Türkiye genelinde en çok ihracat yapan üçüncü il oldu, Ege Bölgesi ihracatının yüzde 52'sini tek başına gerçekleştirdi. İzmir'in nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, "İhracatçının nefes alabileceği finansman koşullarının oluşturulması, kur-enflasyon dengesinin daha sağlıklı yönetilmesi ve özellikle katma değerli üretimi destekleyen politikaların artırılması ihracat performansımızın daha da pozitif bir tabloya dönüşmesini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.