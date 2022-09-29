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Ekonomi

Edremit Körfezi'ndeki işletmeciler turizmi 12 aya yaymayı hedefliyor

Türkiye'nin iç turizmde önde gelen merkezlerinden Edremit Körfezi'ndeki işletmeciler turizmi 12 aya yayma hedefi için çalışıyor.

Hakan Firik   | 29.09.2022
Edremit Körfezi'ndeki işletmeciler turizmi 12 aya yaymayı hedefliyor Fotoğraf: Hakan Firik/AA

Balıkesir

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi arasındaki sahil şeridini kapsayan Edremit Körfezi, deniz, dağ ve termal imkanlarıyla her yıl özellikle yaz dönemini yoğun geçiriyor.

Kuzey Ege kıyılarındaki Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri yıllık 3 milyonu aşkın geceleme, yaklaşık 30 bin yatak kapasitesi ve 130 binin üzerinde ikinci konutla (yazlık) turizmde önemli yer tutuyor.

Bölgedeki turizm işletmecileri, Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır yaşanan olumsuzlukların ardından bu yaz döneminde tam kapasite hizmet verdi.

Mayıstan eylüle kadar yoğun geçen sezonun ardından bölgedeki termal tesislerde kış hazırlıkları yapılıyor.

Otellerin oda ve termal havuzlarını bakıma alan işletmeler, kurum ve kuruluşlara yönelik konaklama kampanyaları düzenleyerek kış turizminden daha fazla pay almayı hedefliyor.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Atamer Ulusoy, AA muhabirine, Kovid-19 salgın döneminde insanların çok sıkıldığını, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yaşanan hareketlilik dolayısıyla yoğun bir yaz sezonu geçirdiklerini söyledi.

Ulusoy, yaz sezonunda turizmcilerin beklentilerinin önemli ölçüde karşılandığını dile getirdi.

Turizmi yılın tamamına yaymak istediklerini belirten Ulusoy, "Termal turizm olsun, diğer branşlarda dağ turizmi, kültür turizmi olsun turizmin bu gibi donelerini biz çok daha iyi kullanabilirsek turizm 2 ay değil 12 aydır. Bu körfezde binlerce turistin dolaştığını gördüğümüz zaman daha mutlu olacağız." dedi.

Ulusoy, Edremit Körfezi'nin, dünyanın nadir bölgelerinden olduğunu vurguladı. Avrupa ülkelerinden de turist çekebilmek için çalışmalarının sürdüğü bilgisini veren Ulusoy, "Biz turizmciler olarak Avrupa'ya açılmakta bir an evvel gerekli olan her şeyi yaparak Avrupalıyı buraya getirmek için yola çıktık. Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm körfez turizmi için bunun ivedilikle hayata geçirilmesi lazım." değerlendirmesini yaptı.

"Özellikle Balkan pazarlarına yönelik çalışmalar yaptık"

Güre Mahallesi'ndeki bir termal otelin genel müdürü Hüseyin Köksal ise körfezdeki turizm işletmelerinin 2022 sezonunu 4-5 aylık dönemde aylık ortalama yüzde 70 dolulukla kapattığını anlattı.

Köksal, "Temmuz ve ağustos aylarını yüzde 90 dolulukla geçirdik. Bizim için oldukça verimli bir sezon geçti diyebiliriz. Biz termal bir otel olduğumuz için önümüzdeki süreçte de tesisimiz açık olacak. Müşterilerimizi ağırlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kış sezonunda işletmelere yönelik kampanyalarla çalıştıklarını belirten Köksal, şöyle konuştu:

"Burada ticari işletmeleri olan firmalarla yurt içi, yurt dışı acente bağlantılarımız devam ediyor. Özellikle Balkan pazarlarına yönelik çalışmalar yaptık. Onlardan geri dönüşler olumlu oldu. Kış sezonunda yurt dışındaki misafirlerimizi de ağırlamayı düşünüyoruz. Yurt içine de döndüğümüz zaman birçok kamu kuruluşlarıyla, diğer tüzel kişiliklerle belli çerçevelerde kampanyalar oluşturduk. Kış sezonunda yüzde 50 dolulukla geçirmeyi planlıyoruz. Çünkü hedeflerimiz o yönde."

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