Dolar
19.40
Euro
21.24
Altın
1,983.31
ETH/USDT
1,976.00
BTC/USDT
29,190.00
BIST 100
5,016.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’da AK Parti Hilvan Seçim İrtibat Bürosu açılışında konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde halka hitap ediyor.
logo
Ekonomi

Edirne'de tarihi çarşılarda bayram hareketliliği

Edirne'de Ramazan Bayramı öncesi, Osmanlı'dan miras çarşılarda bayram hareketliliği yaşanıyor.

Hakan Mehmet Şahin  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Edirne'de tarihi çarşılarda bayram hareketliliği Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin/AA

Edirne

Bayram alışverişi yapmak isteyen Edirnelilerin yanı sıra Batı Trakya'dan gelen soydaşlar, Alipaşa, Bedesten ve Selimiye Arastası çarşılarını doldurdu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, yurt içinden bayram tatili için gelenlerin özellikle konaklama işletmelerinde yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Tarihi ve kültürel yapısıyla ön plana çıkan Edirne'de Ramazan Bayramı hareketliliği yaşandığını belirten Soytürk, şöyle konuştu:

"Esnafımız son hazırlıklarını yaptı. Müzelerimizde hazırlıklar tamamlandı. Bayram boyunca kentimizde yoğunluk bekliyoruz. Yiyecek içecek sektörümüz de bayramı hareketli geçirecek. Bulgaristan'dan ve Balkanlardan vatandaşlarımızın da şimdiden geldiğini görüyoruz. Bayramda yerli ve yabancı turistlerin daha da artacağını bekliyoruz. Tüm İslam aleminin bayramını şimdiden kutluyorum."

"Batı Trakya ve Balkanlar'dan gelenler var"

Edirne Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış ise Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar nedeniyle buruk bir bayram geçireceklerini belirtti.

Bayram dolayısıyla tarihi çarşılardaki hareketliliğe değinen Sanış, "Vatandaşlar bayram alışverişlerine başladı. Bayram aslında çocuklara geliyor, herkes elinden geldiğince çocuklarına bir şeyler almaya çalışıyor. Yaşlılarına bir şeyler alıyorlar. Batı Trakya ve Balkanlar'dan bayram için gelen vatandaşlarımız var. Onlar da alışverişlerini tarihi çarşılardan yapıyorlar." dedi.

Sanış, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazan Bayramı'nda yağışlı hava etkili olacak
Konya'da yakalanan kadın terörist, PKK'nın talimatıyla saldırı için kente geldiğini itiraf etti
Katar'dan gelen konteynerlerden 743'ü Malatya'daki depremzedeler için kuruldu
İzmir'de belediye otobüsünün duvara çarpması sonucu 10 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı

Benzer haberler

Edirne'de tarihi çarşılarda bayram hareketliliği

Edirne'de tarihi çarşılarda bayram hareketliliği

Depremzede çocukların bayramlığı olgunlaşma enstitüsünden

Hatay'ın tarihi Uzun Çarşı esnafı bayram yoğunluğunun yaşandığı günleri özlüyor

Türkiye'nin e-ticaret hacmi 2022'de 800 milyar lirayı aştı

Türkiye'nin e-ticaret hacmi 2022'de 800 milyar lirayı aştı
Adıyaman'da geleneksel bayram taplaması üretimi bu yıl da devam ediyor

Adıyaman'da geleneksel bayram taplaması üretimi bu yıl da devam ediyor
Çeşme'de turizmcinin "çifte bayram" hazırlığı

Çeşme'de turizmcinin "çifte bayram" hazırlığı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet