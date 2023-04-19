Dolar
19.40
Euro
21.27
Altın
1,993.45
ETH/USDT
2,000.30
BTC/USDT
29,436.00
BIST 100
5,087.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşuyor
logo
Ekonomi

AB'de doğal gaz tüketimi yüzde 17,7 geriledi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ağustos 2022-Mart 2023 dönemindeki doğal gaz tüketimi, önceki 5 yılın aynı dönemindeki ortalamanın yüzde 17,7 altında gerçekleşti.

Ata Ufuk Şeker  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
AB'de doğal gaz tüketimi yüzde 17,7 geriledi

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin doğal gaz tüketimlerine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Buna göre, AB'nin doğal gaz tüketimi Ağustos 2022 -Mart 2023 döneminde, 2017-2022 yıllarının aynı dönemindeki ortalama gaz tüketiminin yüzde 17,7 altında gerçekleşti. AB ülkeleri, söz konusu dönemde enerji krizi nedeniyle doğal gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmayı hedeflemişti.

Bu dönemde doğal gaz tüketimini en fazla düşüren yüzde 55,7 ile Finlandiya, yüzde 40,5 ile Litvanya ve yüzde 37,2 ile İsveç oldu.​​​​​​​

AB, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tüketiyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nurdağı'nda yapımı tamamlanan köy evleri bayramda hak sahiplerine teslim edilecek
İstanbul Valiliğinden Ayasofya-i Kebir Camii için "bayram hazırlığı" açıklaması
"TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması" başlıyor
Sultanahmet Camii Ramazan Bayramı'nın ilk günü ibadete açılacak
Adana'da depremzedeler için başlanan konutların inşası devam ediyor

Benzer haberler

AB'de doğal gaz tüketimi yüzde 17,7 geriledi

AB'de doğal gaz tüketimi yüzde 17,7 geriledi

AB, orman tahribatına neden olan ürünleri yasaklayacak

AB'nin Sudan'daki insani yardım misyonu şefi yaralandı

Enerji ithalatını azaltacak Karadeniz gazı, bütçeye milyarlarca lira katkı sağlayacak

Enerji ithalatını azaltacak Karadeniz gazı, bütçeye milyarlarca lira katkı sağlayacak
AB'de yeni otomobil satışları martta hızlı arttı

AB'de yeni otomobil satışları martta hızlı arttı
TPAO'dan "karaya ulaşan Karadeniz gazı" paylaşımı

TPAO'dan "karaya ulaşan Karadeniz gazı" paylaşımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet