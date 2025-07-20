Dolar
40.39
Euro
46.93
Altın
3,350.07
ETH/USDT
3,616.70
BTC/USDT
118,860.00
BIST 100
10,366.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Edirne'de "pirinçli mantı" patent aldı

Edirne'nin İpsala ilçesinde yapılan "pirinçli mantı", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Abdullah Yılmaz  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Edirne'de "pirinçli mantı" patent aldı Fotoğraf: Abdullah Yılmaz/AA

Edirne

İpsala Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifinin başvurusuyla yöresel bir lezzet olarak yapılan İpsala pirinçli mantısı patent belgesi aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kooperatifin Başkanı Şerife Özkaynak, AA muhabirine, kadın üreticilerin imece ruhuyla kurduğu kooperatifin önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

İpsala'nın pirinciyle ünlü bir ilçe olduğunu belirten Özkaynak, "Bu özel tarif tescillenerek hem bölgenin kültürel mirası korundu hem de yerel ürünlerin markalaşması yolunda önemli bir adım atıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen tescil belgesi ile birlikte İpsala'nın pirinçli mantısı artık resmi olarak koruma altına alındı." dedi.

Yıllardır İpsala ve Trakya bölgesindeki sofralarda yer alan lezzeti korumak için başvuru yaptıklarını anlatan Özkaynak, şunları kaydetti:

"Bu özel lezzeti korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir adım attık. İpsala'ya ve emek veren tüm kadınlara hayırlı olsun. Kadın istihdamını artırmak, yerel kalkınmayı desteklemek ve yöresel ürünlerin katma değerini yükseltmek amacıyla çalışan kooperatif bu tescille birlikte üretim kapasitesini büyütmeyi hedefliyor. Aynı zamanda İpsala pirinçli mantısının hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtımı için pazarlama faaliyetlerine hız verilecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanlığından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü mesajı
Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile M23 arasında imzalanan bildirgeyi memnuniyetle karşıladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, her daim Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türkü'nün yanındadır
Gümrük Muhafaza ekipleri "dumansız Türkiye" hedefiyle sigara kaçakçılığına geçit vermedi
AFAD'ın Eskişehir'deki "İç Anadolu Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı" 58 kuruluşa ev sahipliği yapıyor

Benzer haberler

Edirne'de "pirinçli mantı" patent aldı

Edirne'de "pirinçli mantı" patent aldı

Bursa kestane şekeri ve İpsala pirinci Avrupa Birliği'nde tescil yolunda

Barajlarda savakların ömrünü tespit eden cihaz patent aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet