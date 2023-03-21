Dolar
19.03
Euro
20.51
Altın
1,947.45
ETH/USDT
1,816.00
BTC/USDT
28,047.00
BIST 100
4,906.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.
logo
Ekonomi

ECB, finansal kurumları ekonomik risklere karşı uyardı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria, Avro Bölgesi'ndeki finans kuruluşlarını "belirsiz" ekonomik durum karşısında tetikte olmaya çağırdı.

Bahattin Gönültaş  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
ECB, finansal kurumları ekonomik risklere karşı uyardı

Berlin

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria, ECB'nin bankacılık denetimiyle ilgili yıllık raporunu Frankfurt’taki sunumunda Avro Bölgesi'nde yıllarca süren aşırı gevşek para politikasının ardından Temmuz 2022'de başlayan faiz oranı dönüşüyle Avrupa finans kurumlarının özellikle risk yönetimi ve stratejik kontrolde ayarlama yapması gerektiğini belirtti.

Avro bölgesi bankalarının “sağlam” olduğunu anlatan Enria, para politikasındaki sıkılaşma göz önüne alındığında, bankaların likidite ve finansman risklerini de daha yakından takip etmesi gerekeceğini vurguladı.

Avro Bölgesi'ndeki finans kuruluşlarını belirsiz ekonomik durum karşısında tetikte olmaya çağıran Enria, bankaların fon kaynaklarına dikkat etmezlerse artan faiz oranlarına "hazırlıksız yakalanma" riskiyle karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

Enria, "Bankaların hazırlıksız yakalanma riski var," diye uyardı.

Bankalarda risk kontrolü konusunda “yeterince ilerleme görmediğimiz bir alan," diyen Enria, borçlanma maliyetleri arttıkça bankalarının net varlıklarında olası bir olumsuzluk konusunda da uyardı.

ECB'nin yıllık raporunda, enerji krizi çözülmezse, büyük ölçüde enerjiye bağımlı şirketlere verilen kredilerdeki kredi riskinin artabileceğine vurgu yapıldı.

2022'nin sonundaki ekonomik yavaşlamaya, kurumsal temerrütlerde yenilenen bir artış eşlik ettiğinin de belirtildiği raporda, bu nedenle kredi kalitesindeki bozulmaya karşı daha dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor
Terör örgütünden kaçan PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu
Şanlıurfa'da sel sonrası arama kurtarma ve temizlik çalışmalarına katılan jandarma personeli törenle uğurlandı
Bakan Kirişci, depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına 81 ilde hatıra ormanı kuracaklarını söyledi
Kilis'te depremde ağır hasar gören tarihi cami kendiliğinden yıkıldı

Benzer haberler

ECB, finansal kurumları ekonomik risklere karşı uyardı

ECB, finansal kurumları ekonomik risklere karşı uyardı

AB ocakta 34 milyar avrodan fazla dış ticaret açığı verdi

Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Enflasyonun çok uzun süre çok yüksek kalacağı tahmin ediliyor

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Enflasyonun çok uzun süre çok yüksek kalacağı tahmin ediliyor
Avrupa Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü

Avrupa Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet