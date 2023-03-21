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Ekonomi, Asrın felaketi

Bakan Dönmez'den deprem bölgesindeki elektrik ve gaz abonelerine destekle ilgili paylaşım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, depremde evi ve/veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı olan vatandaşların depremden önceki ödenmemiş tüm elektrik ve doğal gaz faturalarının silindiğini bildirdi.

Zeynep Beyza Kılıç  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Bakan Dönmez'den deprem bölgesindeki elektrik ve gaz abonelerine destekle ilgili paylaşım

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ın tamamıyla Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki depremde zarar görmeyen yüksek tüketimli sanayi ve ticarethane aboneleri haricinde tahakkuk ve tahsilatlar da 31 Mayıs'a kadar ertelendi. Haziran'dan itibaren tanzim edilecek faturalar faiz uygulanmadan 6 eşit taksite bölünecek. Hem deprem bölgesinde hem de deprem bölgesi dışında yaşayan vatandaşlarımıza her türlü desteğimiz sürecek. Birlik, beraberlik ve dayanışmayla yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz."


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