Bakan Dönmez'den deprem bölgesindeki elektrik ve gaz abonelerine destekle ilgili paylaşım
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, depremde evi ve/veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı olan vatandaşların depremden önceki ödenmemiş tüm elektrik ve doğal gaz faturalarının silindiğini bildirdi.
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ın tamamıyla Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki depremde zarar görmeyen yüksek tüketimli sanayi ve ticarethane aboneleri haricinde tahakkuk ve tahsilatlar da 31 Mayıs'a kadar ertelendi. Haziran'dan itibaren tanzim edilecek faturalar faiz uygulanmadan 6 eşit taksite bölünecek. Hem deprem bölgesinde hem de deprem bölgesi dışında yaşayan vatandaşlarımıza her türlü desteğimiz sürecek. Birlik, beraberlik ve dayanışmayla yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz."
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Depremde evi ve/veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı vatandaşlarımızın depremden önceki ödenmemiş tüm elektrik ve doğalgaz faturaları silindi.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) March 21, 2023
Bu kapsamda, elektrikte 3,13 milyar TL, doğalgazda 953 milyon TL olmak üzere doğrudan destek tutarı 4,08 milyar TL