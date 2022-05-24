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Ekonomi

ECB Başkanı Lagarde: Avro Bölgesi'nde resesyon öngörmüyoruz

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nin resesyona girmesi olasılığının Banka'nın temel senaryosu içerisinde olmadığını belirtti.

Gökhan Kurtaran, Bayram Altuğ   | 24.05.2022
ECB Başkanı Lagarde: Avro Bölgesi'nde resesyon öngörmüyoruz

Davos

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında Bloomberg'e konuşan Lagarde, Avro Bölgesi'nin gelecek dönemde resesyona girmesi ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Temel senaryomuzda bu yok. Şu anda Avro Bölgesi için resesyon öngörmüyoruz." ifadesini kullanan Lagarde, bu yılın üçüncü çeyreğinin sonunda Avro Bölgesi'nin negatif faiz ortamından çıkmasının beklendiğini kaydetti.

Lagarde, dün ECB'nin internet sitesinde yayımlanan "Avro Bölgesi'nde para politikası normalleşmesi" adlı blog yazısında, "temmuz ve eylülde faiz artırımı" sinyali vermişti.


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