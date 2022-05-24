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Ekonomi

Oxfam: Kovid-19 salgını her 30 saatte bir yeni milyarder yarattı

Oxfam, küresel çapta temel ürünlerin maliyeti önceki yıllara kıyasla çok daha hızlı yükselirken, gıda ve enerji sektöründeki milyarderlerin de servetlerini her iki günde 1 milyar dolar artırdığını ortaya koydu.

Zuhal Demirci   | 24.05.2022
Oxfam: Kovid-19 salgını her 30 saatte bir yeni milyarder yarattı

İngiltere

İngiliz uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam'ın, "Acıdan Kar Elde Etmek" başlığıyla yayımladığı rapora göre, salgın döneminde her 30 saatte bir olmak üzere 573 kişi "yeni dolar milyarderi" oldu.

Temel ürünlerin maliyeti önceki yıllara kıyasla çok daha hızlı artarken, gıda ve enerji sektöründeki milyarderler ise servetlerini her iki günde 1 milyar dolar artırdı.

Milyarderlerin serveti salgının ilk 24 ayında son 23 yılın toplamından daha fazla artış gösterdi.

Böylelikle, dünya milyarderlerinin toplam serveti küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 13,9'una ulaştı.

Öte yandan, bu yıl her 33 saatte 1 milyon kişi olmak üzere 263 milyonu aşkın insan ise aşırı yoksullukla karşı karşıya kalabilir.

"Salgın, gıda ve enerji fiyatlarındaki artışlar milyarderler için lütuf oldu"

Oxfam Uluslararası İcra Direktörü Gabriela Bucher, İsviçre'de düzenlenen Davos Zirvesi ile eş zamanlı paylaşılan rapora ilişkin değerlendirmesinde, "Milyarderler, servetlerindeki inanılmaz artışı kutlamak için Davos'a geliyorlar. Salgın ve halihazırda gıda ve enerji fiyatlarındaki keskin artışlar, onlar için lütuf oldu." dedi.

Bucher, buna karşılık, aşırı yoksullukla mücadelede onlarca yıllık ilerlemenin şimdi tersine döndüğünü, milyonlarca insanın sadece hayatta kalabilmenin hızla artan maliyetiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milyarderlerin servetleri artık daha akıllı ya da daha çok çalıştıkları için artmadı. İşçiler daha az ücretle ve daha kötü koşullarda daha çok çalışıyor. Süper zenginler, sistemi onlarca yıldır herhangi bir ceza almadan kendilerine göre ayarladı ve şimdi bunun faydasını görüyorlar. Özelleştirme ve tekeller, yasal düzenlemelerin ve işçi haklarının yok edilmesiyle, dünya servetinin şok edici bir miktarına ele koyarken, nakitlerini hükümetlerin suç ortaklığıyla vergi cennetlerinde saklıyorlar."

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