Dolar
34.24
Euro
37.07
Altın
2,737.88
ETH/USDT
2,624.80
BTC/USDT
67,027.00
BIST 100
8,834.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

EBRD'den Nakkaş Otoyol Yatırım'a 240 milyon avroluk kredi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Nakkaş Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'ye, Kuzey Marmara Otoyolu programının son bölümünün yap-işlet-devret modeli kapsamında inşasını finanse etmek üzere 240 milyon avro tutarında kredi sağlandığını duyurdu.

Nuran Erkul Kaya  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
EBRD'den Nakkaş Otoyol Yatırım'a 240 milyon avroluk kredi

Londra

Bankadan yapılan açıklamaya göre, A/B şeklinde sağlanacak finansman paketi, 195 milyon avro EBRD kredisi ve Bank of China'ya sendike edilen 45 milyon avrodan oluşacak.

Toplamda 240 milyon avroluk finansman, Nakkaş Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'ye, Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir Otoyol projesi için sağlanacak.

Projenin tamamlanmasıyla İstanbul'daki trafik yoğunluğunun azaltılması, bölgedeki sanayi bölgelerinin birbirine bağlanarak ekonomik faaliyete katkıda bulunması ve mevcut yollar arasındaki bağlantıların kolaylaştırılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesi Orta Doğu'da büyük bir ateş çukuru açmıştır
Menteşe'de ormancılar 6 kilometre "yangın şeridi" açarak alevlerin önünü kesti
HSK müfettişi, yemekhane personelinin bıçaklı saldırısına uğradı
FETÖ'de gündem, elebaşının gömülmesi ve vasiyet dedikoduları
TRT Genel Müdürü Sobacı: Gazze'de sadece masum siviller değil basın mensupları da katlediliyor

Benzer haberler

EBRD'den Nakkaş Otoyol Yatırım'a 240 milyon avroluk kredi

EBRD'den Nakkaş Otoyol Yatırım'a 240 milyon avroluk kredi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet