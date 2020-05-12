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Ekonomi

EBRD'den Enerjisa'ya 125 milyon dolarlık finansman

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Enerjisa Enerji'ye 125 milyon dolar karşılığı Türk lirası finansman sağlayacak.

Firdevs Yüksel   | 12.05.2020
EBRD'den Enerjisa'ya 125 milyon dolarlık finansman

İstanbul

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, finansman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen hayati hizmetlerin sunulmasını sağlamak amacıyla bankanın, gelişmekte olan ekonomilerin alt yapı sağlayıcıları için başlattığı acil destek programı çerçevesinde sunuluyor.

Bu kapsamda, Kovid-19 salgını kaynaklı belirsizlik döneminde, 21 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan şirketin yatırım planlarını uygulaması desteklenecek.

Enerjisa Enerji'ye sağlanacak finansman, bankanın Türk Lirası Günlük Referans Kur (TLREF) mekanizması kapsamında 125 milyon dolar karşılığı Türk lirası olarak verilecek.

EBRD, Aralık 2019'da TLREF mekanizması kapsamında ilk krediyi, Enerjisa Enerji'ye 100 milyon dolar karşılığı Türk lirası olarak sağlamıştı.

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