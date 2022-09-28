Dolar
18.53
Euro
17.78
Altın
1,637.75
ETH/USDT
1,306.10
BTC/USDT
19,074.00
BIST 100
3,238.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

EBRD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), beklenenden daha güçlü iç talep ve ihracattaki ılımlı toparlanmayı takiben Türkiye için 2022 büyüme tahminini yüzde 4,5'e yükselttiğini açıkladı.

Gökhan Kurtaran   | 28.09.2022
EBRD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Londra

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) "Bölgesel Ekonomik Beklentiler" raporunun Türkiye'ye ilişkin bölümünde, bu yıl Türkiye ekonomisi için mayısta yüzde 2 olarak tahmin edilen büyüme beklentisinin yüzde 4,5'e çıkarıldığı belirtildi.

Türk bankalarının iyi sermayelendirilmiş olması ve yüzde 3'ün altında seyreden takipteki kredi oranlarıyla Türkiye ekonomisinin kuvvetli yönlerinden olduğu vurgulanan raporda, ekonomik faaliyetin nispeten güçlü kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Raporda, Türk lirasındaki hızlı değer kaybı ve yüksek enflasyonun temel kırılganlıklar arasında yer aldığı bildirildi.

Türkiye'nin, 180 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli dış borcuna ilaveten cari açığının arttığı belirtilen raporda, döviz rezervlerin zayıflamasının önemli endişeler arasında görüldüğü aktarıldı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında, planlanan seçimler öncesi hanehalkı ve kamu harcamalarının etkisiyle yaz başındaki tahminlere paralel olarak yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, küresel jeopolitik gerilimler ve gelişmiş ülkelerdeki agresif parasal sıkılaştırma gibi küresel faktörlerin de Türkiye'nin büyümesini etkileme riski taşıdığı belirtildi.

EBRD'nin faaliyette olduğu bölgelerde bu yıl için büyüme tahmini artırıldı

Raporda, EBRD'nin faaliyette olduğu bölgelerde bu yıl için büyüme tahmininin 1,2 puan artırılarak yüzde 2,3'e çıkarıldığı, 2023 yılı için büyüme tahmininin ise 1,7 puan düşürülerek yüzde 3,7'ye çekildiği bildirildi.

Orta Asya ekonomilerinin bu yıla ilişin büyüme tahmininin 1,2 puan artırılarak yüzde 4,3, 2023 için de 1,1 puan yükseltilerek yüzde 4,8'e çıkarıldığı aktarılan raporda, Güneydoğu ve Doğu Akdeniz bölgesinin bu yıl için ekonomik büyümesinin 0,4 puan artışla yüzde 2,9'a yükseltildiği, 2023 yılı için ise 0,1 puan azaltılarak yüzde 4,7'ye düşürüldüğü kaydedildi.

Türkiye, EBRD'nin en büyük pazarı olma özelliğini taşıyor. Ülkede çoğunluğu özel sektörden olmak üzere 380'den fazla projeye yatırım yapan Banka'nın, ülkede 16 milyar 877 milyon avronun üzerinde yatırımı bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emniyet Genel Müdürlüğünden polislerin banka maaş promosyonuna ilişkin açıklama
Meteorolojiden, Balıkesir'de kuvvetli yağış uyarısı
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Enes Bıyık'ın ailesine taziye mesajı
Bakan Yanık: Aile dostu medya yaklaşımının benimsenmesi tüm kurum ve kuruluşlar olarak hepimizin görevidir

Benzer haberler

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 512 milyon dolarlık kredi

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 512 milyon dolarlık kredi

Meteorolojiden, Balıkesir'de kuvvetli yağış uyarısı

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

EBRD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

EBRD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Ardahan Valisi Öner: Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlamış olacağız

Ardahan Valisi Öner: Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlamış olacağız
EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu

EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet