Dolar
38.47
Euro
43.88
Altın
3,309.56
ETH/USDT
1,765.50
BTC/USDT
93,959.00
BIST 100
9,073.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptığı sunumun ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

EBRD'den Antalya Havalimanı'na 315 milyon avroluk finansman

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Fraport TAV Antalya Yatırım, Yapım ve İşletme AŞ'ye (FTA), Antalya Havalimanı için 315 milyon avro finansman sağlayacağını duyurdu.

Ata Ufuk Şeker  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
EBRD'den Antalya Havalimanı'na 315 milyon avroluk finansman

Brüksel

EBRD, Antalya Havalimanı'na refinansman desteği verileceğini açıkladı.

Açıklamada, EBRD'nin Antalya Havalimanı'nı işletmek amacıyla Türkiye'de kurulan Fraport AG ile TAV Havalimanları ortak girişimi Fraport TAV Antalya Yatırım, Yapım ve İşletme'ye 315 milyon avro tutarında kredi sağlanacağı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kredinin 2,5 milyar avroluk finansman paketinin parçası olduğu ifade edilen açıklamada, kaynağın Fraport TAV Antalya Yatırım, Yapım ve İşletme'nin ticari bankalardan ve kalkınma finans kuruluşlarından aldığı bir köprü kredisinin yeniden finanse edilmesinde ve ilgili finansman giderlerinin karşılanmasında kullanılacağı bildirildi.

Açıklamada, köprü kredisinin yeniden finanse edilmesiyle Fraport TAV Antalya Yatırım, Yapım ve İşletme'nin geçici finansmandan istikrarlı, uzun vadeli bir proje finansman kredisine geçeceğine işaret edilerek, bunun Antalya Havalimanı gibi büyük ölçekli bir altyapı projesi için önemli olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Türkiye, UAD'de İsrail'in BM kurumlarına yönelik kısıtlamalarına ilişkin sözlü beyanda bulundu
Ankara'da 3 metro istasyonu 1 Mayıs dolayısıyla geçici kapatılacak
İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan iki otel yöneticisine adli kontrol kararı uygulandı
TİKA Başkanı Kayalar, Kuzey Makedonya’daki yangında yaralananları ziyaret etti

Benzer haberler

EBRD'den Antalya Havalimanı'na 315 milyon avroluk finansman

EBRD'den Antalya Havalimanı'na 315 milyon avroluk finansman

Antalya Havalimanı martta 1 milyon 78 bin 360 yolcuya hizmet verdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet