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Ekonomi

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 900 bin dolar

Dünya Bankası, Türkiye'de kritik altyapının afetlere karşı dayanıklılığının desteklenmesi projesine 900 bin dolar hibe verecek.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 05.03.2019
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 900 bin dolar

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası tarafından imzalanan "Türkiye’de Kritik Altyapının Afetlere Karşı Dayanıklılığının Desteklenmesi ve Afet Riski Farkındalığının Arttırılması Projesiyle İlgili Hibe Anlaşması", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dünya Bankası, Türkiye'den yapılan mali yardım talebine cevaben, Japonya ile Dünya Bankası'nın "Gelişmekte Olan Ülkelerde Afet Riski Yönetiminin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Tek Donörlü Vakıf Fonu" kapsamında, Türkiye'nin kritik altyapının afetlere karşı dayanıklılığının desteklenmesi projesine 900 bin dolar hibe verecek.

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