Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.10
Dolar
5.38
BIST 100
104,095.30
Altın
1,286.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oluyor
logo
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, 259,72 puan ve yüzde 0,25 azalışla 103.933,61 seviyesine geriledi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 05.03.2019
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 değer kaybıyla 103.933,61 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 259,72 puan ve yüzde 0,25 azalışla 103.933,61 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,81 ile sigorta en çok gerileyen ise yüzde 0,62 ile ulaştırma oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yüzde 0,90 artışla 104.193 puandan kapandı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.700 seviyesinin direnç, 103.400 ve 102.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hanoi zirvesi sonrası Kore yarımadasının geleceği
Devrimin 40. yılında İran: Siyasal ve toplumsal dönüşümün seyri
Doğu Avrupa'da Batı-Rusya rekabeti kızışıyor
Netanyahu’nun yargılanması İsrail genel seçimlerini ne kadar etkiler?
Ömer el-Beşir'in tedbirleri Sudan'da gerilimi azaltabilecek mi?

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Gram altın 3 aydır değer kazanıyor

Borsadaki bankaların aktif büyüklüğü 2,5 trilyon lirayı aştı

Borsadaki bankaların aktif büyüklüğü 2,5 trilyon lirayı aştı

Doları körükleyen küresel kıskaç

Doları körükleyen küresel kıskaç
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı