Euro
9.08
Dolar
7.65
BIST 100
1,307.75
Altın
1,892.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Destek Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Dolar/TL 7,64 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşe başlamasının ardından 7,6440 seviyelerinden işlem görüyor.

Murat Birinci   | 16.11.2020
Dolar/TL 7,64 seviyelerinden işlem görüyor

İstanbul


Geçen hafta ekonomide yeni döneme ilişkin yapılan açıklamaların etkisiyle yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 7,6040'ı gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 10,1 değer kaybederek cuma gününü 7,6626'dan tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında 7,6440'tan işlem görüyor.

Avro/TL, 28 Ekim'den bu yana en düşük seviyesi olan 8,9448'i görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 9,0620'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 10,1095'ten satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 92,6 seviyelerinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,1847 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan'ın atanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara ilginin arttığını söyledi.

Bugün yurt içinde ekim ayı bütçe dengesi, yurt dışında ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Naci Ağbal başkanlığında perşembe günü gerçekleştireceği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu, Türk lirası varlıklarda görülen pozitif ayrışmanın devam edebileceğini kaydetti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 54 milyon 832 bini geçti
İngiltere Başbakanı Johnson kendisini karantinaya aldı
Kovid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Şahin: Gelecek kış normal hayata dönebiliriz
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 302 kişi öldü

Benzer haberler

Dolar/TL 7,64 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL 7,64 seviyelerinden işlem görüyor

Türkiye 95 ülkeye kurutulmuş sebze sattı

'Türk lirasındaki son gelişmeler değerlemenin yeniden ivme kazanacağı noktasında önemli sinyaller verdi'

Dolar/TL 7,87 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL 7,87 seviyesinden işlem görüyor

Ekonomistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ekonomideki yeni dönem' açıklamalarını değerlendirdi

Ekonomistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ekonomideki yeni dönem' açıklamalarını değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ekonomideki yeni dönem' açıklamalarıyla TL varlıklar hızla değerlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ekonomideki yeni dönem' açıklamalarıyla TL varlıklar hızla değerlendi