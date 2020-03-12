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Ekonomi

Dolar/TL, 6,2290 seviyesinden alıcı buluyor

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,2290'dan alıcı buluyor.

Murat Birinci   | 12.03.2020
Dolar/TL, 6,2290 seviyesinden alıcı buluyor

İstanbul

Dün en düşük 6,1041, en yüksek 6,1662 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6,1568'den tamamladı. 

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 6,2290'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 7,0360'tan, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,9620'den satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1290, dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 96,4 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesiyle negatif seyrin devam ettiğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi endeksi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Üretici Fiyat Endeksi verileri ile Avrupa Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,25'in önemli direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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