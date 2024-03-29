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Ekonomi

Doğal gaz ithalatı ocakta yüzde 7,8 arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, ocakta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 6 milyar 519 milyon 70 bin metreküp oldu.

Gökçe Topbaş  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Doğal gaz ithalatı ocakta yüzde 7,8 arttı

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 4 milyar 430 milyon 64 bin metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 89 milyon 6 metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Böylece toplam doğal gaz ithalatı bu dönemde yüzde 7,8 artarak 6 milyar 519 milyon 70 bin metreküp oldu.

En fazla doğal gaz ithalatı ocakta 2 milyar 781 milyon 54 bin metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 877 milyon 74 metreküp ile Azerbaycan, 871 milyon 27 metreküp ile İran takip etti.

Bu dönemde ABD'den 1 milyar 44 milyon 60 bin metreküp LNG ithal edildi.

Konutlarda gaz tüketimi yüzde 16,14 arttı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi ocakta yıllık bazda yüzde 2,80 artarak yaklaşık 6 milyar 259 milyon 88 bin metreküpe ulaştı.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 23 artışla 1 milyar 259 milyon 60 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 48,33 azalarak 638 milyon 89 bin metreküpe düştü.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise bu dönemde yüzde 16,14 artarak 3 milyar 266 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stok miktarı arttı

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,86 artışla 5 milyar 221 milyon metreküpe yükseldi.

Doğal gaz stokunun 5 milyar 14 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 220,15 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.

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