Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Türkiye'nin ihracatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak 14 milyar 436 milyon dolara, ithalatı yüzde 1 artışla 16 milyar 492 milyon dolara çıktı.
Ankara
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan eylül ayına ve ocak-eylül dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.
Buna göre, ihracat, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,3 artarak 14 milyar 436 milyon dolara yükseldi, ithalat da yüzde 1 artışla 16 milyar 492 milyon dolara çıktı.
Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 6,6 yükselerek 2 milyar 56 milyon dolara ulaştı.
İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın eylül ayında yüzde 88,2 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 87,5 olarak gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,3, ithalat yüzde 4,5 düşüş gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına oranla ihracat yüzde 0,7, ithalat yüzde 1,9 azaldı.
Ocak-eylül dönemi
Türkiye'nin ihracatı ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 artarak 125 milyar 765 milyon dolara çıkarken, ithalat ise yüzde 14,8 düşüşle 148 milyar 428 milyon dolara geriledi.
Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 55,7 azalışla 22 milyar 664 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,7 olarak hesaplandı.
Genel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret
Genel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 yükselerek 15 milyar 219 milyon dolar oldu. İthalat ise bu dönemde oransal bakımdan değişim göstermedi ve 16 milyar 941 milyon dolar olarak hesaplandı.
Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,8 olarak belirlendi.
AB'ye yapılan ihracat
AB'nin ihracatta geçen yılın ocak-eylül döneminde yüzde 50,4 düzeyinde bulunan payı da bu yılın aynı döneminde yüzde 49,2 olarak hesaplandı. AB'ye yapılan ihracat, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 7 milyar 85 milyon 100 bin dolar olarak gerçekleşti.
Almanya, 1 milyar 275 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 56 milyon dolarla Birleşik Krallık, 847 milyon dolarla İtalya ve 778 milyon dolarla Irak izledi.
İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 859 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 536 milyon dolarla Çin, 1 milyar 484 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 18 milyon dolarla ABD takip etti.
En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar
Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 148 milyon 763 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 407 milyon 554 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.
Eylülde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 262 milyon 412 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler bitümenli maddeler, mineral mumlar" olarak belirlendi. Bu faslı, 1 milyar 663 milyon 204 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.
Ocak-eylül döneminde fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 19 milyar 153 milyon 931 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 12 milyar 97 milyon 199 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.
Bu dönemde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 30 milyar 953 milyon 700 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak tespit edildi. Bunu, 15 milyar 569 milyon 803 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" izledi.
Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 oldu. İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,1, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,4 olarak hesaplandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.