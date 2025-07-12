Dolar
40.18
Euro
46.96
Altın
3,354.94
ETH/USDT
2,954.10
BTC/USDT
117,654.00
BIST 100
10,358.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Dijital Dönüşüm Programı Tebliğinde düzenleme yapıldı

Dijital Dönüşüm Programı Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ'de düzenlemeye gidilirken, programın adı ve tanımından "destek" ibaresi çıkarıldı.

Zeynep Duyar  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Dijital Dönüşüm Programı Tebliğinde düzenleme yapıldı

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, "Dijital Dönüşüm Destek Programı Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğin ismi, "Dijital Dönüşüm Programı Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ" olarak değiştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre tebliğle, kalkınma planları, yıllık programlar ve stratejilerdeki ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilerek maliyet azaltımı, verimlilik, kalite artışı, çalışan ve müşteri memnuniyeti amaçlayan yatırımlara yönelik yürütülecek dijital dönüşüm programının, uygulama usul ve esaslarını belirlemek amaçlandı.

Yatırımlar, asgari sabit yatırım tutarına göre, karada belirlenen stratejik hamle programı veya öncelikli yatırımlar teşvik sistemi kapsamında yer alan desteklerden, ürün listesindeki tanımlara uygun harcama listesi için faydalanacak.

Programa başvuruda asgari sabit yatırım tutarı, öncelikli yatırımlar teşvik sistemi ve stratejik hamle programı kapsamında yapılacak başvurular için kanunda belirtilen tutarlar kadar olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SOCAR ile Suriye hükümeti arasında mutabakat zaptı imzalandı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında müşteki beyanları alınıyor
Hatay Valiliğinden Suriye'deki yangına ilişkin açıklama
Ödüllü polisler çocukları suçtan ve kötü alışkanlıklardan korumak için sahada
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, AA'ya konuştu

Benzer haberler

Dijital Dönüşüm Programı Tebliğinde düzenleme yapıldı

Dijital Dönüşüm Programı Tebliğinde düzenleme yapıldı

Yeni yatırım döneminde sanayide dönüşüm ve yeşil enerji öne çıkacak

Teknoloji Hamlesi Programı'nın uygulama esasları düzenlendi

Yeşil Dönüşüm Destek Programı'na ilişkin uygulama tebliğinde değişiklik yapıldı

Yeşil Dönüşüm Destek Programı'na ilişkin uygulama tebliğinde değişiklik yapıldı
Teknoloji ve yenilik tabanlı girişimlerin "teknogirişim rozeti" almasına ilişkin şartlar düzenlendi

Teknoloji ve yenilik tabanlı girişimlerin "teknogirişim rozeti" almasına ilişkin şartlar düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet