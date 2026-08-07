Dev vinç gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilen geçiş nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği saat 07.00'den itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.

198 metre uzunluğundaki gemi, köprünün altından geçebilmek için tanklarını deniz suyuyla doldurarak alçaldı ve vinç kulelerini yatırdı. Normalde 135 metre olan platformun yüksekliği, geçiş sırasında yaklaşık 57 metreye düşürüldü.

"Pacific Discovery" ve "GH Discovery" römorkörlerince çekilen "Saipem 7000", Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı, "Kurtarma-1", "Kurtarma-13", "Kurtarma-20", "Gemi Kurtaran" römorkörleri ile "KIYEM-1" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ve kılavuz kaptanlar eşliğinde güvenlik önlemleri altında Boğaz geçişini sürdürdü.

Daha önce Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz taşınan "Mavi Akım Projesi" kapsamında Karadeniz'de görev yapan gemi, yaklaşık 2 bin 150 metre derinlikte boru hattı döşeyerek rekor kırmıştı.

2 bin metreden daha derin sularda boru döşeme kapasitesine sahip olan ve 725 kişiye kadar personel barındırabilen gemi, uluslararası denizcilik faaliyetlerini sürdürüyor.

Geminin, Ege Denizi yönüne Çanakkale Boğazı'ndan çıkışını tamamlamasının ardından deniz trafiği yeniden normale döndü.