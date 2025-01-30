Dolar
35.78
Euro
37.32
Altın
2,778.26
ETH/USDT
3,211.30
BTC/USDT
105,166.00
BIST 100
10,135.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan askeri helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü
logo
Ekonomi

Deutsche Bank'ın 2024 karı beklentilerin altında kaldı

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank'ın geçen yıl karı hukuki ihtilafların çözümüne yönelik yüksek maliyetler nedeniyle beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti.

Bahattin Gönültaş  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Deutsche Bank'ın 2024 karı beklentilerin altında kaldı

Berlin

Deutsche Bank, 2024'ün son çeyreği ve yılın tamamına ilişkin bilançosunu yayımladı.

Buna göre bankanın geliri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4 artışla 30,1 milyar avroya yükseldi.

Bankanın geçen yıl net karı yüzde 36 düşerek 2,7 milyar avroya geriledi. Bu rakam analistlerin 2,97 milyar avroluk beklentilerinin altında kaldı.

İştiraki Postbank'ın devralınmasına ilişkin anlaşmazlık gibi hukuki ihtilaflar bankaya yaklaşık 1,7 milyar avroya mal oldu.

Bankanın, yatırım bankacılığı biriminin geliri geçen yıl yüzde 15 artışla 10,6 milyar avroya yükseldi.

Deutsche Bank'ın geçen yılın son çeyreğindeki geliri, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak 7,2 milyar avro oldu. 2023'ün dördüncü çeyreğinde 1,4 milyar avro olan net kar ise 337 milyon avroya geriledi.

Deutsche Bank'ın eski sorunlarından kurtulmaya çalışması ayrı bir maliyet oluşturuyor.

Postbank'ın devralınmasına ilişkin yıllardır süren hukuki ihtilafta, Ekim 2024’te Köln Yüksek Bölge Mahkemesi bankaya karşı davacıların lehine karar verdi. Deutsche Bank bu nedenle daha fazla para ödemek zorunda kalacak.

Alman banka Polonya'daki iştiraki için de hukuki ihtilaflarla mücadele ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakanlıktan "Antalya'da yangında 3 çocuk ölümden döndü" haberlerine ilişkin açıklama
Emekli profesör mübadele ile gelen aileleri unutturmadı
Beyoğlu'nda sahipsiz köpeklerin yolda yürüyenlere aynı noktada iki kez saldırması kamerada
Danimarka'daki ilaç fabrikasının metalleri Kastamonu'dan
Malatyalı gassallar 6 Şubat'taki "en zorlu" mesailerini anlattı

Benzer haberler

Deutsche Bank'ın 2024 karı beklentilerin altında kaldı

Deutsche Bank'ın 2024 karı beklentilerin altında kaldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet