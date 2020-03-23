Euro
7.09
Dolar
6.59
BIST 100
84,246.17
Altın
1,549.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Koronavirüs

DenizBank'tan ödemelere 3 ay erteleme imkanı

DenizBank, bireysel ve ticari müşterilerinin talep etmesi durumunda 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme imkanı sağlayacak.

Tolga Yanık   | 23.03.2020
DenizBank'tan ödemelere 3 ay erteleme imkanı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

DenizBank, koronavirüs salgınının müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.

DenizBank açıklamasında, koronavirüs salgını nedeniyle oluşabilecek kısa vadeli finansal sorunlara ilişkin bazı ekonomik tedbirler alındığı belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Bireysel ve ticari müşterilerimizden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecektir. Mobil, İnternet Şube, ATM, fastPay ve İletişim Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

ATM'lerimizden kart veya QR Kod ile günlük para çekme limiti ücretsiz 5 bin TL'ye kadar yükseltilmiştir. Müşterilerimizin sağlığı için şubelerde yüz yüze hizmet verdiğimiz mesai saatleri 12.00-17.00 olarak düzenlemiştir."

Açıklamada, bankanın; Mobil Şube, İnternet Şube, fastPay, ATM ve İletişim Merkezi üzerinden 7/24 hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’ta koronavirüs nedeniyle ölenlenlerin sayısı 24’e yükseldi
BDDK'dan bankaları rahatlatıcı karar
BM'den koronavirüs salgınıyla mücadele için küresel ateşkes çağrısı
FIBA turnuvaların geleceğiyle ilgili kararını ilerleyen haftalarda verecek
Almanya Başbakanı Merkel'e yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı

Benzer haberler

DenizBank'tan ödemelere 3 ay erteleme imkanı

DenizBank'tan ödemelere 3 ay erteleme imkanı

Meclis personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek

Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında parklardaki oturma bankları kaldırıldı

Türk Geriatri Derneğinden koronavirüse karşı hijyen uyarısı

Türk Geriatri Derneğinden koronavirüse karşı hijyen uyarısı
Güney Kore'de son 4 haftadaki en düşük Kovid-19 vaka sayısı görüldü

Güney Kore'de son 4 haftadaki en düşük Kovid-19 vaka sayısı görüldü
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısında rekor artış

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısında rekor artış