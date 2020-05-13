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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
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Ekonomi

Deniz turizminde 'Hayat tekneye sığar' denilecek

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Dinç, en izole tatilin tekneyle mavi yolculuk olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs salgının etkisini azaltmasının ardından "Hayat tekneye sığar" sloganıyla hizmet vermek istediklerini belirtti.

Osman URAS   | 13.05.2020
Deniz turizminde 'Hayat tekneye sığar' denilecek Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Muğla

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona iyi hazırlandıklarını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada etkili olduğunu söyledi. 

Yeni süreç için bir dizi çalışma yaptıklarını, üyeleriyle iletişim halinde sektörün son güncel durumlarını değerlendirdiklerini ifade eden Dinç, sezona hazır olunduğunu dile getirdi.

İç pazardan rezervasyon için taleplerin gelmesinin kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Dinç, "Tekneciler bütün kış teknelerinin bakımlarını yaptılar, mevcut personelini korudular. Eğer devletimiz de bu konuda uygun görürse bayramdan sonra deniz turizmimizin başlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"En izole tatil mavi yolculuk"

Dinç, belirli kurallar ve alınacak tedbirlerle turizmde hareketliliğin başlayacağı günler için bir kampanya düşüncesiyle yola çıktıklarını, hazırladıkları projeyi de odanın genel merkezine sunduklarını kaydetti.

Bu kapsamda "Hayat tekneye sığar" sloganının ortaya çıktığını belirten Dinç, şöyle konuştu:

"İnşallah en kısa zamanda bu sloganla vatandaşlarımıza daha fazla ulaşmak istiyoruz. En izole tatilin tekneyle mavi yolculuk olduğunu düşünüyoruz. Tatilcilere en izole, en güvenli tatili teknelerde geçirmeleri için öneride bulunuyoruz. Ulaştırma Bakanlığımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, devletimizin gerekli gördüğü tedbirleri sektörümüze anlattık. Artık insanlarımızın tekneyle denizle buluşma vakti geldi."

Dinç, belirlenen kurallar çerçevesinde tedbirleri elden bırakmayarak hareket edeceklerini de vurguladı.

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