Dolar
26.97
Euro
29.68
Altın
1,942.80
ETH/USDT
1,831.60
BTC/USDT
29,060.00
BIST 100
7,400.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Demir ve demir dışında ihracat 7 milyar doları aştı

Demir ve demir dışı metaller sektörünün ocak-temmuz döneminde ihracatı 7,4 milyar dolara ulaştı.

Ergin Garip  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Demir ve demir dışında ihracat 7 milyar doları aştı

İstanbul

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, demir ve demir dışı metaller sektörünün temmuz ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artışla 989 milyon dolara ulaştı.

Sektörün ocak-temmuz dönemi ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 düşüşle 7,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Buna göre, demir ve demir dışı sektörü genel ihracattan yüzde 6 pay alarak sanayi sektörleri arasında en çok ihracat gerçekleştiren 6. sektör oldu. Sektörün, söz konusu dönemde birim ihraç fiyatı ise 4,75 dolar oldu.

Temmuz ayında 142,4 milyon dolarla en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün temmuz ayında 142,4 milyon dolarla en fazla ihracatı Almanya'ya yaptığını, 50,8 milyon dolarla ABD'nin ikinci, 49,7 milyon dolarla İtalya'nın üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

Temmuz ayında, sektörün en çok ihracat yaptığı bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracatın 517,8 milyon dolar olarak gerçekleştiğini vurgulayan Tecdelioğlu, "Ocak-temmuz döneminde alt sektör ihracatında en fazla ihracat 2,95 milyar dolarla alüminyum ürün grubunda oldu. Alüminyum sektörünü, 1,4 milyar dolar ile demir çelik mamulleri, 1,3 milyar dolar ile metal eşyalar ve 1,2 milyar dolar ile bakır ürün grupları takip etti." ifadelerini kullandı.

Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında ihracat pazarlarını çeşitlendireceklerini aktaran Tecdelioğlu, şöyle devam etti:

"Yeni kazandığımız pazarlara yönelik yaptığımız çalışmaların ise meyvelerini toplayacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte en çok ihracat gerçekleştirmiş olduğumuz ve hedeflerimizi artırdığımız Avrupa Birliği ülkelerinden siparişlerin de artmasını bekliyoruz. Ayrıca Suudi Arabistan, Mısır ve Körfez ülkeleriyle diplomatik iyileştirmelerin hızlanmasıyla ihracatımızın canlılık kazanacağını ümit ediyoruz."

Tecdelioğlu, hedef pazarlara Alım Heyetleri ve UR-GE projeleri ile sektörel ticaret heyetleri düzenlemeye, prestijli fuarlara milli katılımlar ve info katılımlar gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Şimdiden 2022'nin aynı aylarına kıyasla daha fazla etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Tecdelioğlu, "İhracatın artması için yatırıma devam etmemiz gerektiğini biliyoruz. Yatırımı, dolayısıyla büyümeyi sürdürebilmek için ihracatçının krediye ulaşmasını kolaylaştırmalıyız." görüşlerini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen 6 kişi yakalandı
Antalya'da sıcak hava ve nem oranı yüksekliği nedeniyle caddeler boş kaldı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'da orman yangını çıktı
Bakan Uraloğlu, 6 ayda deprem bölgesinde ulaştırma alanında yapılan çalışmaları anlattı

Benzer haberler

Demir ve demir dışında ihracat 7 milyar doları aştı

Demir ve demir dışında ihracat 7 milyar doları aştı

Kalkınma ajansı teşviklerinden faydalanan firma asansörlerini 20 ülkeye ihraç ediyor

Ege Serbest Bölgesi'nin yılın 7 ayındaki ihracatı 1,5 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanlığından piyasa gözetimi faaliyetlerine ve alınan tedbirlere ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığından piyasa gözetimi faaliyetlerine ve alınan tedbirlere ilişkin açıklama
Kuru kayısı, depremden etkilenen Malatya'ya yaklaşık 436 milyon dolar gelir getirdi

Kuru kayısı, depremden etkilenen Malatya'ya yaklaşık 436 milyon dolar gelir getirdi
TİM Başkanı Gültepe: Kahramanmaraş merkezli firmalarımız geçen ay 68 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

TİM Başkanı Gültepe: Kahramanmaraş merkezli firmalarımız geçen ay 68 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet