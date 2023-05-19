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Ekonomi

Çukurova'da hasadın yaygınlaşmasıyla soğanın fiyatı düşüyor

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çukurova'da, soğan hasadının yaygınlaşmasıyla ürünün tarla fiyatı 5 liraya kadar geriledi.

Koray Kılıç  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Çukurova'da hasadın yaygınlaşmasıyla soğanın fiyatı düşüyor Kaynak: Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Adana

Verimli topraklara sahip Adana'da, yaklaşık 30 bin dekarda ekilen soğanda hasat sürüyor.

Kentte yaklaşık 140 bin ton rekoltenin beklendiği soğanın fiyatı, hasadın kent genelindeki tarlalarda yaygınlaşmasıyla düştü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, kentte soğan hasadının yaklaşık bir aydır devam ettiğini söyledi.

İlk hasat döneminde soğanın tarlada 14-15 liraya alıcı bulduğunu anımsatan Tekin, "Şu anda 5 lira seviyesine oturmuş durumda." dedi.

Tekin, kentte hasadın sonuna gelindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Adana olarak piyasanın ihtiyacı olan soğanı karşılamış olduk. Yaklaşık 30 dekar alanda soğan ekimimiz vardı. 140 bin ton civarında da bir hasat gerçekleştiriyoruz. Adana'da dekara 5-6 ton civarında soğan hasadı yapılıyor. Tabii şu an üreticide pek fazla soğan kalmadı, ürün genelde tüccarın elinde. Tüccarlar da şu an hasatlarını kademeli olarak yapıyorlar. Tarlada bir miktar bekletip piyasanın ihtiyacına göre de hasat ediyorlar. Market fiyatları da istenilen seviyelere geldi. Şu an soğanın market fiyatı 10 liranın altında."

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