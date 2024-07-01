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Ekonomi

Çubuk Ovası'nda hububat hasadı başladı

Ankara'da Çubuk Ovası'nda ekilen hububatın hasadına başlandı.

Hüseyin Yiğiner  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Çubuk Ovası'nda hububat hasadı başladı

Ankara

Çubuk Belediyesi ve Çubuk Ziraat Odası işbirliğinde Kargın Mahallesi'nde "Altın başakların hasadı ile Çubuk Ovası'nda yüzler gülüyor" temalı etkinlik yapıldı.

Programda, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, biçerdövere binerek ilk hasadı gerçekleştirdi.

Demirbaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, bereketli bir hasat dönemi yaşayacaklarına inandıklarını söyledi.

Belediye olarak çiftçiyi desteklemeye devam ettiklerini belirten Demirbaş, "Tüm yurdumuzda olduğu gibi ilçemizde de zaman zaman yangınlar meydana geliyor. Tüm vatandaşlarımızı buradan uyarıyoruz. Özellikle ekili ve ormanlık alanlarda çok dikkatli olmalarını istiyoruz. Yangına sebep olacak tüm davranışlardan uzak dursunlar. İnsanların emeğine ve canımız olan ormanlara zarar gelmesin." diye konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisinin alıma başladığını kaydeden Demirbaş, yeni hasat sezonunun üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Gülle de önceki yıllara göre hububat hasadında önemli artış beklediklerini aktararak, ovada bu yıl 190 bin dönüm ekili alanın olduğunu, bunun 100 bin dönümünde buğday ve arpa üretildiğini dile getirdi.

Çiftçilerden Kemal Kuzukıran ise arpa ve buğdaydan dönüm başına 250 ila 400 kilogram verim almayı beklediklerini ifade etti.

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