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Ekonomi

CrowdStrike, çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkaracak

Siber güvenlik şirketi CrowdStrike, küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ine denk gelen yaklaşık 500 pozisyonda işten çıkarmaya gitmeyi planladığını açıkladı.

Dilara Zengin Okay  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
CrowdStrike, çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkaracak

Washington

CrowdStrike tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, şirketin faaliyetlerini daha fazla verimlilik sağlayacak şekilde geliştirmeye yönelik stratejik bir plan açıkladığı belirtildi.

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Açıklamada, plan kapsamında, şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ine denk gelen yaklaşık 500 pozisyonda işten çıkarmaya gidilmesinin planlandığı aktarıldı.

İşten çıkarmalarla ilgili 36 milyon ile 53 milyon dolar arasında bir maliyet oluşmasının beklendiği belirtilen açıklamada, işe alımların 31 Ocak 2026'da sona erecek mali yıl boyunca stratejik öneme sahip kilit alanlarda devam etmesinin planlandığı kaydedildi.

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