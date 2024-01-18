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Ekonomi

Çip üreticisi TSMC'den son çeyrekte 20 milyar dolara yakın gelir

Dünyanın en büyük çip üreticileri arasında yer alan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), geçen yılın son çeyreğinde 20 milyar dolara yakın gelir elde etti.

Ata Ufuk Şeker  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Çip üreticisi TSMC'den son çeyrekte 20 milyar dolara yakın gelir

Brüksel

Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC, geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin gelirleri dördüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre sabit kalırken, net gelir yüzde 19,3 azaldı.

Son çeyrek sonuçları 2023'ün üçüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında ciroda yüzde 14,4, net gelirde ise yüzde 13,1 artış oldu.

TSMC'nin dördüncü çeyrek cirosu 19 milyar 620 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece ciro, önceki çeyreğe göre yüzde 13,6 artarken, yıllık bazda yüzde 1,5 düşüş gösterdi.

Zayıf makroekonomik koşulların etkisine rağmen firmanın beklenenden daha iyi kar ve gelir açıkladığı görüldü.

Son çeyrekte şirketin brüt kar marjı yüzde 53, faaliyet marjı yüzde 41,6 ve net kar marjı yüzde 38,2 oldu.

Bu dönemde, gelirlerin yüzde 15'i 3 nanometrelik, yüzde 35'i 5 nanometrelik, yüzde 17’si de 7 nanometrelik çiplerden sağlandı.

2024'ün ilk çeyreğine ilişkin genel performansında ise brüt kar marjının yüzde 52 ile yüzde 54 arasında olması, gelirin 18 milyar dolar civarında olması öngörüldü.

TSMC'nin bu yıl için sermaye harcamasının 28-32 milyar dolar arasında olacağını tahmin edildi.

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