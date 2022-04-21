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Ekonomi

Çin'in bütçe gelirleri ilk çeyrekte yüzde 8,6 arttı

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 8,6 artış gösterdi.

Emre Aytekin   | 21.04.2022
Çin'in bütçe gelirleri ilk çeyrekte yüzde 8,6 arttı

Pekin

Maliye Bakanlığı verilerine göre, ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde bütçe gelirleri yıllık yüzde 8,6 artışla 6,2 trilyon yuana (968,81 milyar dolar) ulaştı.

Merkezi hükümetin bütçe gelirleri yüzde 7,6, yerel yönetimlerin gelirleri yüzde 9,5 arttı.

Bütçe gelirleri içinde en büyük paya sahip vergi gelirleri yüzde 7,7 artışla 5,25 trilyon yuana (81,43 milyar dolar) çıktı.

Aynı dönemde bütçe harcamaları yüzde 8,3 artışla 6,36 trilyon yuan (986,46 milyar dolar) oldu.

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