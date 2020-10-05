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Ekonomi, Kültür Sanat

Cineworld, İngiltere ve ABD’deki salonlarını kapatma kararı aldı

Sinema zinciri, koronavirüs salgını nedeniyle son derece zorlaşan faaliyet şartları dolayısıyla İngiltere’deki 127, ABD’deki 536 sinema solonun 8 Ekim tarihinde geçici olarak kapatılmasına karar verildiği açıkladı.

Gökhan Kurtaran   | 05.10.2020
Cineworld, İngiltere ve ABD’deki salonlarını kapatma kararı aldı

Londra

İngiliz sinema zinciri Cineworld, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İngiltere ve ABD’deki toplam 663 sinema salonun geçici olarak kapatılacağını duyurdu.

Cineworld’den yapılan açıklamada, salgın nedeniyle son derece zorlaşan faaliyet şartları dolayısıyla İngiltere’deki 127, ABD’deki 536 sinema solonun 8 Ekim tarihinde geçici olarak kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada sinema salonlarının ne zaman tekrar açılacağına dair bir tarih verilmedi.

Şirket açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Cineworld Üst Yöneticisi Mooky Greidinger, “Cineworld gelişmeleri yakından takip edecek ve bu sinema solanlarının uygun olan zamanda açılmasına ilişkin gerekli iletişimi sağlayacaktır.” ifadesini kullandı.

Sinema zincirinin salonlarını salgın nedeniyle kapatma kararı almasının toplamda 45 bin kişinin işini etkilemesi bekleniyor.

Dünya genelinde toplam 790 sinemaya sahip olan Cineworld, İngiltere ve ABD’nin yanı sıra Kanada, İrlanda, Polonya, Romanya, İsrail, Macaristan, Çekya, Bulgaristan ve Slovakya’da da faaliyet gösteriyor.

Bu arada son dönemde salgın nedeniyle azalan izleyici sayısı dolayısıyla yeni yapımların sinema salonlarında sergilenmesine ilişkin iptal ve ertelemeler sinema salonlarının finansal pozisyonları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Sinema seveler tarafından ilgiyle beklenen ve geçen nisan ayında gösterime alınması planlanan James Bond 007 serisinin son filminin prömiyeri daha önce salgın nedeniyle kasım ayına ertelenmişti. Daha sonra yapımcılar tarafından bu tarih de değiştirilerek filmin izleyicilerle gelecek yılın nisan ayında buluşmasının planlandığı açıklanmıştı.

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