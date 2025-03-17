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Ekonomi

Çin ekonomisinde iç talepteki zayıflık yeni yılda da devam ediyor

Çin ekonomisinde yılın ilk 2 ayında iç talepteki zayıflığın etkisi devam ediyor.

Emre Aytekin  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Çin ekonomisinde iç talepteki zayıflık yeni yılda da devam ediyor

Pekin

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ocak-Şubat 2025 dönemine ait sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar, ilk iki ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı.

Perakende satışlar Aralık 2024'teki yüzde 3,7'lik artışın üzerine çıksa da beklentilerin altında artış gösterdi.

Çin'deki 2024'te perakende satışlar yüzde 3,5 artış gösterirken iç talepteki zayıflığın etkisi yıl boyunca hissedilmişti.

Sanayi üretiminin ivmesi azaldı

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,76 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 arttı.

Sanayi üretimindeki artış, Aralık 2024'teki yüzde 6,2'lik artışın gerisinde kaldı.

Çin'de sanayi üretimi 2024 genelinde 5,8 artış kaydetmişti.

Öte yandan altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, ilk 2 ayda yıllık yüzde 4,1 artarken, 2024 genelindeki yüzde 3,2'lik artışın üzerine çıktı.

Gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş sürüyor

Çin'de gayrimenkul sektörü ve konut piyasasında Kovid-19 salgını ile başlayan daralma, son 3 yıldır ülkede ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyen faktörlerin de başında yer alıyor.

Gayrimenkul yatırımları yılın ilk 2 ayında yüzde 9,8 gerilerken 2024 genelindeki yüzde 10,6'lık düşüşü sürdürdü.

İşsizlik

Ülkede 2024 sonunda yüzde 5,1 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı Şubat 2025 itibarıyla yüzde 5,4'e yükseldi.

Çin ekonomisi, 2024'te yüzde 5 büyüyerek, hükümetin yıl sonunda "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefini yakalamıştı.

Çin'de yerel yönetimlerin borç problemleri, gayrimenkul sektöründeki düşüş, zayıflayan iç talep ve fiyat artışlarındaki deflasyon eğilimi gibi kronikleşen problemler ekonomik büyümeyi olumsuz etkiliyor.

Hükümet bu ayın başında meclise sunduğu çalışma raporunda 2025 için yine "yüzde 5 civarında" büyüme hedefi belirlerken tüketimi ve iç talebi canlandırmaya yönelik tedbirler alacağını bildirmişti.

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