Dolar
36.67
Euro
40.02
Altın
2,999.56
ETH/USDT
1,910.20
BTC/USDT
83,282.00
BIST 100
10,854.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DEM Parti heyeti, TBMM’de AK Parti heyetini ziyaret ediyor.
logo
Ekonomi

Bankpozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi

BDDK, Bankpozitif'in Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ mülkiyetinde bulunan yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının, TMSF tarafından kullanılmasına karar verildiğini bildirdi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Bankpozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankpozitif'in Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ mülkiyetinde bulunan yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar verildiğini bildirdi.

BDDK tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17 Mart 2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ’nin nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18'inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ mülkiyetinde bulunan yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan boks şampiyonasında derece alan kadın sporculara teşekkür paylaşımı
Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Mete Apartmanı'nın yeni bilirkişi raporunda "yönetmeliğe aykırı imalat" vurgusu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, geri dönüş yapan Suriyelilere ilişkin paylaşım
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Benzer haberler

Bankpozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi

Bankpozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet