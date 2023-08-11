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Ekonomi

Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Cüneyt Kemal Özkök  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı, 13 milyon 378 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından Uzman Eller Projesi kapsamında destekleme ödemesine ilişkin şu paylaşım yapıldı:

"13 milyon 378 bin lira tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun."

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