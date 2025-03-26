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Ekonomi

Chery otomobillerinin Türkiye'de üretimi hedefleniyor

Çinli Chery marka elektrikli otomobillere ve tedarik sanayiine yönelik Samsun'da 1 milyar dolarlık yatırımla üretim kampüsü kurulacak.

Zeynep Duyar  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Chery otomobillerinin Türkiye'de üretimi hedefleniyor

Ankara

Samsun'da 1 milyar dolarlık Chery marka yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretimini gerçekleştirecek fabrikalar kurulacak, yatırımlar mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi ile desteklenecek.

"2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Programı", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuşmalarının ardından, HIT-30 Programı kapsamında desteklenecek yatırımlara ilişkin firmalara teşekkür belgeleri verildi.

Bu kapsamda Chery marka otomobillere yönelik Türkiye'de kurulacak üretim kampüsünün detayları belli oldu.

Chery paydaşları, Samsun'da yıllık 200 bin kapasiteli, yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretimini gerçekleştirecek tesislerle mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kuracak. Toplam 1 milyar dolar olması hedeflenen yatırımlarla 5 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak.

BYD'de de yatırım açıklamıştı

Geçen yıl dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı.

Bu yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor. 2026 yılında üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

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