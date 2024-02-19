Dolar
30.86
Euro
33.31
Altın
2,020.16
ETH/USDT
2,915.00
BTC/USDT
52,241.00
BIST 100
9,384.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çeyrek altın üretimi 2023'te yaklaşık 18 milyon adet oldu

Çeyrek altın üretimi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 67,8 artarak 17 milyon 797 bin 970 adet oldu.

Fatma Eda Topcu  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
Çeyrek altın üretimi 2023'te yaklaşık 18 milyon adet oldu

İstanbul

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 2023'te çeyrek altın üretiminde bir önceki seneye göre büyük artış kaydedildi.

Darphane'nin çeyrek altın üretimi ocakta 2 milyon 211 bin 250, şubatta 2 milyon 243 bin 580, martta 1 milyon 312 bin 110, nisanda 1 milyon 643 bin 950, mayısta 2 milyon 607 bin 750, haziranda 995 bin 520, temmuzda 976 bin 610, ağustosta 1 milyon 517 bin 70, eylülde 1 milyon 66 bin 890, ekimde 1 milyon 180 bin 960, kasımda 1 milyon 205 bin 360, aralıkta ise 836 bin 920 adet olarak gerçekleşti. En yüksek üretim mayısta görülürken, onu şubat ayı takip etti.

Böylece yıl boyu üretilen çeyrek altın miktarı 2022'ye göre yüzde 67,8 artarak 17 milyon 797 bin 970 adede ulaştı. 2022'de çeyrek altın üretimi 10 milyon 607 bin 900 adet olmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adnan Oktar suç örgütü iddianamesinde "İsrailli siyasetçilerle görüşme" tespiti
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor
Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için son gün yarın
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatı İnsansız Su Altı Robotu ile aranıyor
Van'da terör soruşturmaları kapsamında 30 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Çeyrek altın üretimi 2023'te yaklaşık 18 milyon adet oldu

Çeyrek altın üretimi 2023'te yaklaşık 18 milyon adet oldu

2023'te yaklaşık 660 milyon liralık bozuk para cebe girdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet