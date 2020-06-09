Euro
7.68
Dolar
6.79
BIST 100
110,655.30
Altın
1,691.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çeyiz hesabı ödemelerinde kolaylık

Çeyiz hesabına ilişkin ödeme planında yapılan düzenlemeyle katılımcılara kolaylık sağlandı.

Merve Özlem Çakır   | 09.06.2020
Çeyiz hesabı ödemelerinde kolaylık

Ankara

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Aylık ödeme planını seçen katılımcının, bir dönem içerisinde en fazla olan üç defa düzenli ödemeyi aksatabilme hakkı, yapılan düzenlemeyle 6'ya çıkarıldı.

Ayrıca, üç aylık ödeme planını seçen katılımcılar için de "düzenli ödeme yapmama" imkanı 1 dönem içerisinde 1 defa olarak uygulanıyordu, bu kolaylık da ikiye yükseltildi.

Söz konusu yönetmelik değişikliği 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Afganistan ve Gine'ye Kovid-19 sürecinde tıbbi malzeme yardımı
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 354 kişi öldü
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bine yaklaştı
BM: Yemen'de Kovid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 25'i hayatını kaybediyor
Türkiye'den Paraguay'ın Kovid-19 ile mücadelesine destek

Benzer haberler

Çeyiz hesabı ödemelerinde kolaylık

Çeyiz hesabı ödemelerinde kolaylık