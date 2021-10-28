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Ekonomi

'Ceviz deposu' Kırşehir'de rekolte arttı

Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'de bu sezon rekolte 4 bin 700 tona çıktı.

Abdullah Yıldız   | 28.10.2021
'Ceviz deposu' Kırşehir'de rekolte arttı Fotoğraf: Abdullah Yıldız/AA

Kırşehir


Lezzeti ve ince kabuğuyla ünlü Kaman cevizi başta olmak üzere Kırşehir'de ceviz hasadı tamamlandı. Kalitesi ve iriliğine göre kilogramı 30 ila 45 liradan alıcı bulan ceviz, geleneksel yöntemlerin yanı sıra modern makinelerde kurutularak depolara kaldırıldı.

Geçen yıl ilkbahardaki zirai don nedeniyle sıkıntı yaşayan üreticiler, bu yıl yüksek rekolte sayesinde sevindi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, AA muhabirine, iklim ve toprak yapısı dolayısıyla farklı lezzet ve aromaya sahip Kaman cevizi başta olmak üzere kentte yetiştirilen cevizin ilgi gördüğünü söyledi.

Bu yıl 26 bin dekarda dikili ağaçlardan yaklaşık 4 bin 700 ton ürün alındığını dile getiren Seçen, geçen yıl zirai don nedeniyle il genelinde 3 bin 200 ton ceviz yetiştirildiğine dikkati çekti.

Tüm ilçelerde ceviz üretimi yaygınlaşıyor

Kırşehir Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Şeref Kaya da bu yıl geçen yıla göre cevizin iç dolgunluğu ve renginin iyi olduğunu ifade etti.

Kentteki 26 bin dekarlık ceviz bahçesinin yaklaşık 20 bin dekarlık kısmının Kaman'da olduğunu, Mucur'da da 2 bin 500 dekarda ceviz yetiştirildiğini anlatan Kaya, tüm ilçelerde üretimin yaygınlaştığını söyledi.

Kaya, "Geçen yıl kuraklık ve don nedeniyle içlerinde siyahlaşma olmuştu ama bu sene çok temiz, kaliteli cevizlerimiz oldu. Bu yıl 26 bin dekardan alınan 4 bin 700 ton ceviz rekoltesi çiftçimizi sevindirdi. Cevizde verim yüksek." diye konuştu.

Ceviz üreticisi Necip Ülker de Mucur'daki 70 dekarlık bahçesinde yerli ve yabancı türlerde 1400 ceviz ağacının bulunduğunu, yaklaşık 7 ton ürün aldığını ifade etti.

Rekolteden memnun olduğunu belirten Ülker, "Bahçemizin yaşına göre iyi verim aldık. Kaman'dan sonra Mucur ilçesi de artık cevizde iddialı hale gelmeye başladı. Etrafta 100 yaşını geçkin çok sayıda ceviz ağacı var. Geçmişten gelen üretim anlayışı yerine artık kapama ceviz bahçeleri yaygınlaşmaya başladı." dedi.

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