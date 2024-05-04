Dolar
32.32
Euro
34.81
Altın
2,301.87
ETH/USDT
3,109.60
BTC/USDT
63,000.00
BIST 100
10,276.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

"Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi

İzmir'in Çeşme ilçesinde yetişen damla sakızı, coğrafi işaret tescil belgesi ile koruma altına alındı.

Yusuf Çınar  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
"Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi

İzmir

Çeşme Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna "Çeşme damla sakızı" için yapılan tescil başvurusu onaylandı.

Dünya pazarında "mastika" olarak bilinen, gıda, sağlık ve kozmetik alanında kullanılan damla sakızı için Avrupa Birliğinden (AB) de coğrafi işaret tescili almak üzere başvuru yapılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gümrük muhafaza ekipleri nisanda 72 operasyonla 445 kilogram uyuşturucu yakaladı
İstanbul'da "Mahzen-37" operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Fuat Oktay: TBMM ile ABD Kongresi arasında daha yapısal ilişkileri kurmanın vakti geldi
Bakan Bayraktar, İliç'te maden ocağında toprak altında kalan 2 işçinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi

Benzer haberler

"Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi

"Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi

Siirt içli köftesi coğrafi işaretle tescillendi

Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 4 Mayıs Cumartesi günü koşulacak

Yağ bitkisi ketencikte iki yeni tür geliştirildi

Yağ bitkisi ketencikte iki yeni tür geliştirildi
AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor

AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet