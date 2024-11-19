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Ekonomi

Çekya Tarım Bakanı Vyborny İzmir'de tarım ve hayvancılık forumuna katıldı

Çekya Tarım Bakanı Marek Vyborny, ülkesi ile Türkiye arasında son dönemde artan ticari ilişkilerin karşılıklı büyütülmesi gerektiğini belirtti.

Gökhan Düzyol  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Çekya Tarım Bakanı Vyborny İzmir'de tarım ve hayvancılık forumuna katıldı Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

Bakan Vyborny ve beraberindeki Çekyalı iş insanları, İzmir Ticaret Odası Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen Çekya Tarım ve Hayvancılık İş Forumu'na katıldı, ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Forumun açılışında konuşan konuk bakan Vyborny, tarım sektöründe işbirliğinin desteklenmesinin iki ülkenin geleceği için önemli olduğunu belirterek, ortak projelerin fırsat oluşturacağına inandığını ifade etti.

Vyborny, İzmir'in tarım sektörünün gelişimine katkıda bulunan projelerinde işbirliğine hazır olduklarını kaydederek, Çekya ile Türkiye'nin ticaret hacminin son birkaç yılda artmasından memnun olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi potansiyelinin daha büyük olduğunu aktaran Vyborny, Türkiye'nin canlı sığır ithalatı konusunda ilk sıralarda yer aldıklarını belirtti.

Konuşmasında tarım ve tarım makineleriyle ilgili çözüm önerilerinin yer aldığı platformlarını da tanıtan Vyborny, "Burada bulunan 30'a yakın iş insanı, Çekya'yla alakalı işbirliği yapma konusunda hazırdır. Onlar sayesinde toplantı her iki tarafa da faydalı olacaktır. Sizleri Çekya'ya davet etmek istiyorum. Çekya'yla işbirliği yapma konusunda lütfen çekinmeyin, sizlere yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Ülkemizde bulunan 3 üniversitemiz, tarımla ilgili oldukça önemli işler ortaya koyuyorlar. Bu üniversitelerimiz, ülkenizdeki üniversitelerle de ilgili önemli işbirliği yapmaya hazırdır." diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise Türkiye ile Çekya arasındaki ticaret hacminin 2023 yılında yaklaşık 5,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ticaretin ana kalemlerini motorlu taşıtlar, elektrikli makineler ve cihazların oluşturduğunu ifade eden Özgener, "Geçtiğimiz yıl Çekya'ya yaptığımız toplam ihracatın 120 milyon dolarını tarımsal ürünler oluşturuyor. Bu ülkeye ihracatta oransal olarak en çok artışı kaydeden kalem ise su ürünleri oldu. 2022 yılında su ürünleri ve hayvansal mamullerde 744 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmişken 2023 yılında bu rakamı yüzde 96'lık artışla 1,4 milyon dolara çıkardık." diye konuştu.

Özgener, tarımsal üretimi ve ticari ilişkileri karşılıklı olarak şekillendirmek için daha fazla işbirliği imkanı yaratabileceklerine inandıklarını anlattı.

Çekya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Jana Havdova da iş forumunun Çekyalı ortaklar için aşı, hayvansal malzemeler ve canlı sığır alanında fırsatlar sunacağını aktardı.

Program, iki ülkenin tarım ve hayvancılık sektörlerine ilişkin sunumlarla devam etti.

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