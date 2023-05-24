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Ekonomi

ÇAYKUR'dan "kuru çaya zam" iddialarına ilişkin açıklama

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), kuru çaya zam yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Fikret Delal  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
ÇAYKUR'dan "kuru çaya zam" iddialarına ilişkin açıklama

Rize

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı ulusal haber mecralarında, teşekkülümüz tarafından ÇAYKUR ürünlerine zam yapıldığı yönünde asılsız haber içeriği yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.

ÇAYKUR tarafından ürünlerin hiçbirine yapılan bir zam olmadığı da vurgulanan açıklamada, sorumsuz habercilik yapan taraflar hakkında hukuki süreç başlatılacağı kaydedildi.

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