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Ekonomi

ÇAYKUR yarından itibaren yaş çayda serbest alım yapacak

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), ikinci sürgün alımlarının yarından itibaren serbest alım olarak devam edeceğini bildirdi.

Fikret Delal  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
ÇAYKUR yarından itibaren yaş çayda serbest alım yapacak

Rize

ÇAYKUR'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"2024 yılı ikinci sürgün dönemi yaş çay alımları, 1 Ağustos 2024 Perşembe günü dekara 50 kilogram üzerinden yapılmakta olup, 2 Ağustos 2024 Cuma günü itibarıyla alımlarımız serbest mübayaa şeklinde devam edecektir."

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