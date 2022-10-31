ÇAYKUR eylül ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı
ÇAYKUR, eylül ayında aldığı yaş çayın bedelini üreticilerin banka hesaplarına yatırdı.
Rize
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eylül ayında alınan 128 bin 138 ton yaş çay karşılığı yaklaşık 830 milyon 383 bin liranın bugün üreticilerin ilgili banka hesaplarına aktarıldığı belirtildi.
Açıklamada, üreticilerin yaş çay bedellerini hesaplarından yarın çekebilecekleri kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.