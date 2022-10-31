Dolar
18.61
Euro
18.39
Altın
1,633.68
ETH/USDT
1,568.00
BTC/USDT
20,411.00
BIST 100
3,978.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TAmasra'da maden ocağındaki patlamayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan müessese müdürü Cihat Özdemir tutuklandı
logo
Ekonomi

ÇAYKUR eylül ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı

ÇAYKUR, eylül ayında aldığı yaş çayın bedelini üreticilerin banka hesaplarına yatırdı.

Muhittin Sandıkçı   | 31.10.2022
ÇAYKUR eylül ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı

Rize

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eylül ayında alınan 128 bin 138 ton yaş çay karşılığı yaklaşık 830 milyon 383 bin liranın bugün üreticilerin ilgili banka hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

Açıklamada, üreticilerin yaş çay bedellerini hesaplarından yarın çekebilecekleri kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Türkiye'den 'denetim için bekleyen tahıl gemileri seyir riski oluşturuyor' uyarısı
'(Başörtüsü ve aileyle ilgili anayasa değişikliği teklifi) Cumhurbaşkanımızın kapsamlı açıklamaları olacak'
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Rus mevkidaşı Şoygu'ya 'tahıl sevkiyatı' telefonu
Bakan Koca dört ülkenin sağlık bakanıyla "Sağlıkta Türkiye Yüzyılı" vizyonunu görüştü

Benzer haberler

ÇAYKUR eylül ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı

ÇAYKUR eylül ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı

ÇAYKUR bu yıl yaklaşık 583 bin ton yaş çay aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet