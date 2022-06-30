Dolar
16.64
Euro
17.39
Altın
1,813.54
ETH/USDT
1,056.20
BTC/USDT
19,410.00
BIST 100
2,408.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Madrid'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapanış oturumuna katılacak üye ülke liderleri IFEMA Kongre Merkezi'ne giriş yapıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da ‘’Türk Devletleri Teşkilatı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterleri Toplantısı’’nda konuşuyor. Cüneyt Arkın için Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Ekonomi

ÇAYKUR birinci sürgünde 212 bin ton yaş çay aldı

ÇAYKUR'un 2022 yılı birinci sürgün yaş çay alım kampanyası kapsamında üreticiden 212 bin ton ürün aldığı bildirildi.

Muhittin Sandıkçı   | 30.06.2022
ÇAYKUR birinci sürgünde 212 bin ton yaş çay aldı

Rize

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 16 Mayıs'ta başlayan birinci sürgün kampanyasının bugün itibarıyla tamamlandığı belirtildi.

Birinci sürgün döneminde üreticilerden 212 bin ton yaş çay alındığı ve karşılığında 42 bin ton kuru çay üretildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birinci sürgün boyunca fabrikalarımızın hiçbirinde kontenjan uygulanmadan, serbest mubayaa yapılarak çok rahat ve huzurlu bir şekilde alımlarımız tamamlanmıştır. Yıllardır yaptığımız üzere ürün bedeli ödemeleri kapsamında bu yıl da aynı uygulamaya devam edilerek mayıs ayında aldığımız 92 bin ton yaş çayın ödemelerini bugün yani bir günde ödeyip tamamlıyoruz."

İkinci sürgün dönemi öncesinde fabrikalarda bakım, onarım ve temizlik gibi hazırlıklara başlandığına işaret edilen açıklamada, "Temmuz ayının ilk haftasında ikinci sürgün yaş çay alımlarına başlamayı planlıyoruz. Bu vesileyle bütün üreticilerimize bereketli, huzurlu ve sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin kuzeyinde 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Meteorolojiden Batı Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki bazı iller için yağış uyarısı
Otoyollarda yeni hız sınırı uygulaması yarın başlıyor
Anayasa Mahkemesinin 5 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de
Bayburt'ta haziranın son gününde karla mücadele

Benzer haberler

ÇAYKUR birinci sürgünde 212 bin ton yaş çay aldı

ÇAYKUR birinci sürgünde 212 bin ton yaş çay aldı

Rize'de 3 bin 200 rakımlı yaylaya kar yağdı

Rize 5 ayda çay ihracatından 3,5 milyon dolar kazandı

Doç. Dr. Ertuğrul Ağırbaş, Karadeniz'in renginin turkuaza dönüşmesinin nedenlerini anlattı

Doç. Dr. Ertuğrul Ağırbaş, Karadeniz'in renginin turkuaza dönüşmesinin nedenlerini anlattı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rize'de Kur'an Kursu açılışında konuştu: Bütün çocuk ve gençleri camilerimize bekliyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rize'de Kur'an Kursu açılışında konuştu: Bütün çocuk ve gençleri camilerimize bekliyoruz
Nadir görülen 'kara ağaçkakan' 4 yıldır minare havalandırmasında yaşıyor

Nadir görülen 'kara ağaçkakan' 4 yıldır minare havalandırmasında yaşıyor