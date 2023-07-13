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Ekonomi

ÇAYKUR 49 fabrikasında 24 saat yaş çay alımı yapacak

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), fabrikalarda 24 saat esasına göre yaş çay alımı yapacak.

Muhittin Sandıkçı  | 13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
ÇAYKUR 49 fabrikasında 24 saat yaş çay alımı yapacak

Rize

ÇAYKUR, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da 206 bin 625 üreticiden, mesai saatleri içerisinde randevulu sisteme göre 3 bin 2 çay alım evinde ikinci sürgün yaş çay alımlarına 4 Temmuz'da başladı.

Bugüne kadar 17 bin 133 ton yaş çay alan ÇAYKUR yetkilileri, bölgedeki 49 yaş çay fabrikasında 24 saat esasına göre yaş çay alımı yapılmasına karar verdi.

Yeni uygulama ile üreticiler, istedikleri saatte çay cüzdanlarının kayıtlı olduğu fabrikaya çaylarını teslim edebilecek.

ÇAYKUR'dan kayıtlı üreticilere gönderilen açıklamada, "2. sürgün alımlarımız devam etmektedir. Üreticilerimiz istedikleri saatte direkt bağlı bulundukları fabrikalarına da yaş çay satışı yapabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.


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