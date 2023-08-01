Dolar
26.95
Euro
29.56
Altın
1,942.94
ETH/USDT
1,836.70
BTC/USDT
28,945.00
BIST 100
7,168.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
logo
Ekonomi

Çanakkale Domatesi coğrafi işaretle tescillendi

Çanakkale'de, Kumkale köyü başta olmak üzere Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerine uzanan yaklaşık 100 bin dekar alanda üretilen Çanakkale Domatesine, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Burak Akay  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
Çanakkale Domatesi coğrafi işaretle tescillendi Fotoğraf: Murat Yüksel/AA

Çanakkale

Çanakkale'de Batak Ovası olarak bilinen merkeze bağlı Kumkale köyü başta olmak üzere Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerine uzanan yaklaşık 100 bin dekar alanda üretilen Çanakkale Domatesine, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Deniz, yaptığı yazılı açıklamada, coğrafi işaret ile Çanakkale’de yetişen domatesin üretim, pazarlama ve ihracat imkanlarının arttırılacağını belirtti.

Ticaret Borsası olarak Çanakkale’nin ticari hayatının canlılığı için 'Coğrafi İşaret Tescilini' önemsediklerini ifade eden Deniz, "Göreve geldiğimiz günden bu güne ilimiz tarıma dayalı sanayisinin büyümesi adına güçlü adımlar atarken bir yandan da ilimiz ticari hayatının gelişmesi adına projeler üretmeye çalışıyoruz. Bu anlamda Çanakkale gastronomisinin daha bilinir ve tercih edilir hale gelmesi için marka tescillerini önemsiyoruz. Borsa olarak geçtiğimiz yıllarda ilimizin coğrafi işaretli ürünlerinin tescil edilmesinde desteklerimiz oldu. Bu yıl da Türkiye’mizin meşhur domatesine 'Çanakkale Domatesi' adıyla coğrafi işaret tescili aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Çanakkale'de yaklaşık 100 bin dekarlık alanda domates üretimi yapıldığını, yılda 650 bin ton domates üretimi gerçekleştirildiğini vurgulayan Deniz, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Bu üretim miktarı ile Türkiye'nin yüzde 5 oranındaki domatesini biz Çanakkale'de üretiyoruz. Kendine has tadı, rengi ve kokusuyla tezgahların aranan ürünlerinden Çanakkale domatesinin coğrafi işaret tescil sürecinde bizlere destek olan Çanakkale Ticaret Borsası meclisimize, ÇOMÜ Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Kenan Kaynaş, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Gündoğdu, Dr. Öğretim Üyesi Seçkin Kaya başta olmak üzere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültemize, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze, ziraat odası başkanlarımıza, değerli milletvekillerimize ve Sayın Valimiz İlhami Aktaş'a çok teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da askeri aracın tıra çarpması sonucu 10 asker yaralandı
Bursa'da sanayi bölgesindeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Gri kategoride aranan PKK'lı terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Çanakkale Domatesi coğrafi işaretle tescillendi

Çanakkale Domatesi coğrafi işaretle tescillendi

Çanakkale'de çıkan yangın tarım arazisinde zarara neden oldu

Çanakkale'deki orman yangınında 2 bin 500 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Bozcaada açıklarında bulunan mayın imha edildi

Bozcaada açıklarında bulunan mayın imha edildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye sanayisinin gelişimi başlı başına bir başarı öyküsüdür

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye sanayisinin gelişimi başlı başına bir başarı öyküsüdür
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet