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Ekonomi

Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi yeni tip koronavirüs salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 küçüldü.

Göksel Yıldırım   | 31.08.2020
Büyüme rakamları açıklandı

Ankara

Türkiye ekonomisi yeni tip koronavirüs salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 küçüldü.

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