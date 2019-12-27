Bursa'da yerli otomobil heyecanı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yerli otomobil üretim tesisinin Bursa'da kurulacağına ilişkin karar, kentte sevinçle karşılandı.
Bursa
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yerli otomobil hayalinin Bursa'da gerçekleşecek olmasının mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını aktardı.
Alınan kararın Bursa iş dünyası için yeni yıl müjdesi niteliğinde olduğunu vurgulayan Burkay, kentin otomobil sektöründe sahip olduğu üretim yeteneği, yetişmiş insan kaynağı ve lojistik imkanlarıyla bu tarihi sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğini söyledi.
Burkay, Bursa ekonomisinin nitelikli dönüşümü ve makro yatırımları kente kazandırmak adına gerçekleştirdikleri çalışmaların, yerli otomobil için de güçlü bir altyapı oluşturduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Yarım asırlık üretim tecrübesiyle otomotiv sektörünün kalbinin attığı Bursa, yerli otomobilin güçlendireceği ekosistemle gelecek 50 yılın da otomotiv endüstrisi merkezleri arasında yer almaya devam edecek. Ortaya çıkacak bu potansiyel ile birlikte katlanacak ihracat performansımız sayesinde Bursa'nın Türkiye ekonomisinin kalkınmasındaki öncü rolü daha da güçlenmiş olacak."
"Nitelikli ve yetişmiş insan gücü fazlasıyla var"
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik de Bursa'nın Türkiye otomotiv ekosisteminin merkezi konumunda yer aldığına dikkati çekti.
Otomotiv üretimi için nitelikli ve yetişmiş insan gücünün Bursa'da fazlasıyla var olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Bursa'daki tedarik endüstrimiz çok güçlü, yeni bir yatırıma hızlı bir şekilde adapte olabilecek konumda ve kalitede. En önemli noktalardan biri de 60 yıldır Türkiye otomotiv endüstrisinin gelişiminde lider rol üstlenen Bursa'nın sektörde yaşanan büyük dönüşüm neticesinde elektrikli ve yazılım ağırlıklı yeni araç teknolojilerinde de ülkemizin üretim merkezi konumunda yer alacak olmasıdır. Yerli otomobilin Bursa'da üretilecek olması, Bursalı otomotiv üreticilerini endüstride küresel boyutta yaşanan dönüşüme daha hızlı adapte olmaları yönünde teşvik edecektir."
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